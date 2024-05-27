بعد انتشاره بشكل واسع .. السير تكشف حقيقة فيديو اصطدام سيارة كهربائية بدون سائق في الاردن

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة

كشفت إدارة السير حقيقة مقطع فيديو لحادث اصطدام مركبة كهربائية بعدد من السيارات في جبل الحسين وانطلقت بشكل مفاجئ تم تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأوضحت إدارة السير لـ "الوكيل الاخباري" إن الحادث وقع ضمن إختصاص مركز أمن الحسين بالتحديد أمام مطعم غيث مساء أمس بين 4 مركبات .



وبينت ادارة السير أن سائق احدى المركبات وضع يده على وضعية الحركة (D) دون قصد خلال ركوب ابنته بالكرسي الأمامي وهو يساعدها بإغلاق الباب، مما أدى إلى اندفاع المركبة بشكل سريع وصدم المركبات المتوقفة.



وأكدت أنه نتج عن الحادث أضرار مادية فقط بالمركبات ولا يوجد إصابات.