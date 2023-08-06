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الأحد، 06-08-2023 12:48 م

صدور إرادة ملكية سامية

إرادة ملكية


الوكيل الاخباري - صدرت الارادة الملكية السامية بتعيين رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان لمدة أربع سنوات، وذلك استنادا لاحكام المادة "13" من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم "51" لسنة 2006 وتعديلاته .

-سمر الحاج حسن رئيسا لمجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان.

وتاليا اسماء أعضاء المجلس:

-نائل رجا الكباريتي

-الدكتورة ريم أبو دلبوح

-الدكتور محمد سليم الطراونة

-سائد درويش كراجه

-الدكتور سامي هاشم الحوراني

-الدكتورة وفاء عوني الخضراء

-الدكتور محمد عبدالحميد القضاة

-الأب نبيل ذيب حداد

-فتحي فلاح الجغبير

-خلدون فهد النسور

-الدكتور علي خلف حجاحجة

-الدكتور مهند أحمد مبيضين

-علياء حران زريقات

-الدكتور زيد روحي الكيلاني

-الدكتورة لينا عبدالله شبيب

-نايفة منور تركي الزبن.

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