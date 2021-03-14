الأحد 14-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الكرك.. وفاة فتى غرقاً في بركة تجمع مياه أمطار

وزارة العمل تعلق دوام موظفيها في مقرها الرئيسي

وزارة الأشغال تعلق الدوام في مديرية أشغال الطفيلة

طبيبة في مستشفى السلط تكشف تفاصيل جديدة

صندوق التنمية والتشغيل يعلق دوامه في مبناه الرئيسي

المملكة على موعد مع كتلة باردة

بريطانيا: 52 وفاة و 4628 إصابة جديدة بكورونا

فرنسا: إصابات كورونا تضغط على مستشفيات باريس

بعد وفاة معلمتين بحادث مؤسف التربية تنعاهما - شاهد

الحمود: من لا تتوفر لديه الإرادة فليتنحى

الأحد، 14-03-2021 08:19 م

تدهور مركبة في شرق عمان

بعد وفاة معلمتين بحادث مؤسف التربية تنعاهما - شاهد

وزارة
وزارة التربية والتعليم


الوكيل الإخباري - نعى وزيرُ التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أبو قديس والأسرةُ التَّربويَّة،  المعلمتين من مدرسة صالحية العابد للبنات/ مديريَّة تربية لواء ماركا (سهير علي أحمد) و (رولا محمد محود عطية)، اللَّتان انتقلتا إلى رحمة الله اليوم إثر حادث سير مؤسف.

وكان الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت مع حادث تدهور  تعرضت له إحدى المركبات بمنطقة صالحية العابد، نتج عنه وفاة سيدتين وإصابة  أخرى بكسور وجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

اضافة اعلان

وأضاف السرطاوي - حينها- تعاملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابة ونقلها وإخلاء الوفاتين إلى مستشفى البشير الحكومي ، ووصفت حالة المصابة العامة بالبالغة .

 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
مبنى-وزارة-العمل-أرشيفية

وزارة العمل تعلق دوام موظفيها في مقرها الرئيسي

www

وزارة الأشغال تعلق الدوام في مديرية أشغال الطفيلة

سلط

طبيبة في مستشفى السلط تكشف تفاصيل جديدة

7202019193145619842423

صندوق التنمية والتشغيل يعلق دوامه في مبناه الرئيسي

sss

الحمود: من لا تتوفر لديه الإرادة فليتنحى

320213201055798252548

تدريب متطوعين لمساندة ودعم لجنة الأوبئة

أخبار متعلقة
192690_5_1472284374

إربد .. ضبط فتاتين أقدمتا على تحطيم مركبات

2202118174447575920655

تعميم على شركات التأمين بتغطية حوادث المنخفض

إلقاء-القبض-على-وزير-بالهند-1

القبض على سارق بنزين من مركبة في إربد

720191420432666734881

تحذير من خطورة خروج الفاصل الحديدي لجسر شارع الستين على المركبات والمارة

ffff

أزمة سير خانقة يشهدها طريق اربد عجلون

114155_1485550874

اخصائيون لـ الوكيل : ما جرى أمس من انزلاق للمركبات له مبررات واسباب