بعد وفاة معلمتين بحادث مؤسف التربية تنعاهما - شاهد

الوكيل الإخباري - نعى وزيرُ التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أبو قديس والأسرةُ التَّربويَّة، المعلمتين من مدرسة صالحية العابد للبنات/ مديريَّة تربية لواء ماركا (سهير علي أحمد) و (رولا محمد محود عطية)، اللَّتان انتقلتا إلى رحمة الله اليوم إثر حادث سير مؤسف.



وكان الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت مع حادث تدهور تعرضت له إحدى المركبات بمنطقة صالحية العابد، نتج عنه وفاة سيدتين وإصابة أخرى بكسور وجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

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وأضاف السرطاوي - حينها- تعاملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابة ونقلها وإخلاء الوفاتين إلى مستشفى البشير الحكومي ، ووصفت حالة المصابة العامة بالبالغة .







