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الامن العام : حملة أمنية موسّعة في الزرقاء

الأحد، 02-07-2023 01:26 م

الامن العام : حملة أمنية موسّعة في الزرقاء

مديرية الامن العام


الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات واصلوا حملاتهم المكثّفة لملاحقة كافة اشكال التعامل بالمواد المخدرة ، إذ تم التعامل خلال الايام الماضية مع سبع قضايا نوعية في محافظات العقبة واربد والعاصمة والرمثا والمفرق وأُلقي القبض خلالها على 12 تاجراً ومروجاً للمخدرات وضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة وأسلحة نارية .

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ففي محافظة العقبة جرى التعامل مع قضيتين القي القبض في الاولى على تاجر للمخدرات وبحوزته 30 الف حبة مخدرة فيما أُلقي القبض بالقضية الثانية على مروجين اثنين وبحوزتهما 11 كف حشيش .

وفي لواء الرمثا جرت مداهمة ثلاثة تجار للمخدرات من جنسية عربية وأُلقي القبض عليهم وضبط بحوزتهم 67 كف حشيش و 7000 حبة مخدرة ، كما ودوهم في محافظة اربد منزل احد المروجين والقي القبض عليه وبرفقته شخصان آخران وضبط بحوزتهم 2 كغم من مادة الكريستال و 250 غم من مادة الكوكايين وسلاح ناري .

وفي محافظة المفرق والبادية الشمالية تم التعامل مع قضيتين أُلقي القبض في الاولى على شخص من جنسية عربية وبحوزته 1000 حبة مخدرة ، فيما ضبطت ثلاثة أسلحة نارية أوتوماتيكية وكمية من الحبوب المخدرة بحوزة مروج آخر بعد القبض عليه .

وفي محافظة العاصمة جرت مداهمة مروج للمخدرات وأُلقي القبض عليه وضبط بحوزته 14 كفاً من مادة الحشيش .


وفي ذات السّياق نفّذت الادارة بإسناد من قوّات الدرك ومديرية شرطة الزرقاء حملة أمنية موسّعة في محافظة الزرقاء على الاشخاص المطلوبين للمخدرات والمروجين والتجار وأفضت تلك الحملة لضبط 20 شخصاً منهم .

 

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