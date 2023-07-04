الامن العام : القبض على مطلق نار عشوائي أودى بحياة طفل

الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ فريق التحقيق من ادارة البحث الجنائي وشرطة مادبا والمكلف بمتابعة مقتل طفل مواليد 2022 في مدينة مادبا إثر إصابته بعيار ناري طائش اثناء وجوده في فناء منزله قبل أيام قد تمكن وبوقت قياسي من انهاء التحقيقات بعد الوصول لمطلق النار والقاء القبض عليه وضبط السلاح المستخدم .

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وفي التفاصيل فقد أُسعف يوم الخميس الماضي للمستشفى في مدينة مادبا طفل من مواليد عام 2022 اثر سقوطه داخل فناء منزله، إذ تبين بعد الكشف عنه اصابته برصاصة في منطقة الرأس وما لبث أنْ فارق الحياة، وشكل فريق تحقيقي خاص من ادارة البحث الجنائي ومديرية شرطة محافظة مادبا والمختبر الجنائي لمتابعة التحقيق في القضية والوصول لمطلق العيارات النارية في الهواء .



وأكّد الناطق الاعلامي أنّ فريق التحقيق باشر بمسح المناطق المجاورة لمكان سكن الطفل الضحية وجمع المعلومات والأدلة واستدعاء عدد من الأشخاص اضافة الى ضبط عدد من الاسلحة النارية ، لتقود كل تلك الجهود للاشتباه بأحد الاشخاص وضبط سلاح ناري بحوزته .



وتابع الناطق الاعلامي انه جرى إرسال السلاح الناري المضبوط للمختبر الجنائي لمضاهاته فنيا، إذ تبيّن أنّه ذات السلاح المستخدم وبالتحقيق معه اعترف بإطلاق عيار ناري بالخطأ أثناء تفقّده لسلاحه وستتم إحالة القضية للقضاء .