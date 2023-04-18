بفيض من المشاعر الروحانية .. أردنيون يحيون ليلة الـ 27 من رمضان -صور وفيديو

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي



بفيض من المشاعر الايمانية أحيا اردنيون ليلة الـ 27 من رمضان في مختلف مساجد المملكة من شتى المحافظات ، وسادت اجواء عامرة بالمصلين وسط دعوات ودموع و آمال تبتعث الأمل في الاستجابة .

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وبشعور مقتد تذهب القلوب للمساجد اتباعاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لاحياء ليلة القدر ، وهي تبتهل خاشعة طامعة بعفو الله ورضاه .



وفي فضلها قالت اجتهادات العلماء انها تصادف ليلة الـ 27 من رمضان وانها خيراً من الف شهر ، اذ يحرص الأشخاص من شتى دول العالم على قيامها ويشهد الحرم المكي والمسجد الاقصى اعداداً هائلة تصل للملايين اعتكافاً وتضرعاً لله عز وجل .



وتداول متابعين مواقع التواصل صور ومقاطع فيديو وقد اظهرت امتلاء المساجد بالمصلين احتساباً لله عز وجل لعلها تصادف ليلة القدر .



بفيض من المشاعر الروحانية .. أردنيون يحيون ليلة الـ 27 من رمضان pic.twitter.com/vj2NGiQN0I April 18, 2023







