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الثلاثاء، 18-04-2023 11:14 ص

بفيض من المشاعر الروحانية .. أردنيون يحيون ليلة الـ 27 من رمضان -صور وفيديو

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الوكيل الإخباري- ليلى القرشي 

بفيض من المشاعر الايمانية أحيا اردنيون ليلة الـ 27 من رمضان في مختلف مساجد المملكة من شتى المحافظات ، وسادت اجواء عامرة بالمصلين وسط دعوات ودموع و آمال تبتعث الأمل في الاستجابة . 

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وبشعور مقتد تذهب القلوب للمساجد اتباعاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لاحياء ليلة القدر ، وهي تبتهل خاشعة طامعة بعفو الله ورضاه .


وفي فضلها قالت اجتهادات العلماء انها تصادف ليلة الـ 27 من رمضان وانها خيراً من الف شهر ،  اذ يحرص الأشخاص من شتى دول العالم على قيامها ويشهد الحرم المكي والمسجد الاقصى اعداداً هائلة تصل للملايين اعتكافاً وتضرعاً لله عز وجل . 

وتداول متابعين مواقع التواصل صور ومقاطع فيديو وقد اظهرت امتلاء المساجد بالمصلين احتساباً لله عز وجل لعلها تصادف ليلة القدر .

 

 



 


 


 

 




 

 


 

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