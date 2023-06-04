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الأحد، 04-06-2023 11:28 ص

استخدام بصمة العين في الخدمات الحكومية وخدمات القطاع الخاص خلال أسابيع

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الوكيل الإخباري - وقّعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية وشركة آيرس جارد (IrisGuard)، اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف لاستخدام بصمة العين في الخدمات الحكومية وخدمات القطاع الخاص.

وقالت الوزارة إن اتفاقية الشراكة تعتبر نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وبما يعزز مسيرة التحول الرقمي، حيث تعدّ الأردن أولى الدول المطبقة لتقنيات بصمة العين المبتكرة في الخدمات الحكومية.

وتضم باقة الخدمات التي توفرها آيرس جارد بموجب هذه الشراكة، تفعيل الهوية الرقمية التي تصدرها الوزارة للمواطنين (سـند) من خلال بصمة العين في جميع مكاتب البريد الأردني وسفارات المملكة في الخارج بسهولة ويسر، كما تشمل الاتفاقية توفير خدمات "كاتب العدل" المتعلقة بملكيّة الأراضي والعقارات والمركبات بواسطة بصمة العين.

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ويتوقع أن يبدأ تنفيذ هذه الاتفاقية على مراحل خلال الأسابيع القادمة، والتوسع في هذه الخدمات مستقبلاً لتشمل خدمة بصمة العين في مجالات حكومية إضافية مثل خدمة البوابة الالكترونية للمسافرين، والخدمات الصحية باستخدام بصمة العين، بالإضافة إلى حزمة خدمات أخرى مقدمة للقطاع الخاص وللمقيمين في المملكة.

وحضر توقيع الاتفاقية بين الجانبين كل من؛ وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والمدير التنفيذي لشركة آيرس جارد عماد ملحس.

 




 

 


 

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