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الثلاثاء، 05-07-2022 05:01 م

بلدية الرصيفة تنفذ جولات رقابية على الأسواق

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الوكيل الإخباري - نفذت بلدية الرصيفة، اليوم الثلاثاء، جولات رقابية على أسواق منطقة الجبل الشمالي في ياجوز والشارع الرئيسي في الرصيفة، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

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وشارك في الجولات رئيس البلدية شادي الزيناتي وعضوا المجلس البلدي رائد الدعجة وصلاح الياموني ومدير قسم الصحة والأسواق.


وشدد الزيناتي على ضرورة التقيد والالتزام بالنظام العام والنظافة خاصة مع الازدحامات التي تشهدها الأسواق خلال هذه الأيام، وأوعز بتعزيز الأسواق بفرق ميدانية على مدار الساعة للنظافة ومتابعة حركة التسوق.


وأشار إلى أن قرار إغلاق إشارة الجبل الشمالي أمام حركة السير مرتبط بأوضاع السوق والكثافة العددية لمرتادي المنطقة خلال الأيام المقبلة.


ودعا رئيس البلدية التجار إلى التخفيف على المواطنين لتمكينهم من شراء كامل احتياجاتهم للعيد الأمر الذي سينعش الحركة التجارية ويعود بالنفع على الجميع.


وأكد الزيناتي أنه جرى وضع خطة خلال فترة العيد لجميع كوادر البلدية المعنية بأعمال النظافة العامة والرقابة على سلامة الغذاء في الأسواق خاصة المطاعم، حيث تزيد الحركة الشرائية والاقبال عليها للتأكد من التزامها بالمعايير والمواصفات والاشتراطات الصحية السليمة.

 




 

 


 

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