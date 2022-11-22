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الثلاثاء، 22-11-2022 09:44 ص

بلدية الظليل تطلق منصة إلكترونية للشكاوي والملاحظات

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الوكيل الإخباري- أعلن  رئيس بلدية الظليل المحامي نضال اكريم العوضات  عن إطلاق المنصة الالكترونية لاستقبال الشكاوي والملاحظات في بلدية الظليل.

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وتهدف المنصة إلى استقبال شكاوي المواطنين بشكلٍ إلكتروني (الفنية، التنظيمية، البيئية، النظافة، الإنارة )، بالإضافة إلى استقبال ملاحظاتهم لتوفير الوقت والجهد عليهم، ولتعزيز  العلاقة مابين البلدية والمجتمع المحلي عن طريق تجسيد العمل التشاركي.


 وقال رئيس بلدية الظليل ان فكرة استحداث منصة الشكاوي الكترونية لاستقبال الشكاوي والملاحظات جاءت بهدف التحول الرقمي و حوسبة خدمات البلدية وتطوير وتحسين ادوات التواصل المجتمعي التي نعمل عليها للوصول الى خدمات سريعه ومنظمة.

 

للاطلاع على الرابط (انقرهنا)



 




 

 


 

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