بلدية الكرك الكبرى تطلق منصة الشكاوى التابعة لها

الوكيل الاخباري- أطلقت بلدية الكرك الكبرى، اليوم الأربعاء في مجمع الشهيد هزاع التنموي الواقع وسط المدينة، منصة الشكاوى التابعة لها، بالتعاون مع شركة "المحفزون" وبتمويل من مجموعة البنك الدولي، بحضور أعضاء المجلس البلدي وعدد كبير من أفراد المجتمع المحلي وموظفي الدوائر الحكومية بالمحافظة .

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وقال رئيس البلدية محمد المعايطة، إن إطلاق هذه المنصة يهدف إلى بناء الثقة المتبادلة بين المجتمعات المحلية والبلديات وتعزيز وعي المواطنين في صناعة القرار، مؤكدا أن المستوى المرتفع من الثقة والوعي عند المواطنين يؤدي إلى استدامة نظام آليات الشكاوى والمقترحات، وإدماج الفئات الضعيفة، ونجاح معالجة الشكاوى التي يمكن أن تزيد من إحساس المجتمع المحلي بشعور الملكية من خلال تحسين التفاعل مع البلديات وصولا إلى تحسين حوكمة البلدية وتفعيل المساءلة الاجتماعية وتحسين آليات الشكاوى.



وأشار مدير الشركة بادي البقاعين إلى أن الشركة اعتمدت في تنفيذ منصة الشكاوى على النهج التشاركي، حيث كان الفريق على اتصال مباشر مع منظمات المجتمع المحلي والبلديات والشركاء الآخرين في تخطيط وتنفيذ الأنشطة بحيث تشعر جميع الجهات الفاعلة المشاركة في تصميم وتنفيذ منصة الشكاوى بجدية التنفيذ وزيادة التفاعل في تحسين المخرجات، خاصة تطوير الشعور بالملكية والاستمرار في استخدام منصة الشكاوى والمقترحات بطريقة تضمن استدامتها.