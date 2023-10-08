بدء التشغيل التجاري COD لمشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الديسي

الوكيل الإخباري - أعلن وزير المياه والري المهندس رائد أبو سعود، اليوم الأحد، عن بدء التشغيل التجاري COD لمشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 24 ميجاواط في منطقة الديسي لصالح سلطة المياه WAJ.

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وأشار أبو السعود إلى أن هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه في قطاع المياه كمشروع طاقة شمسية استراتيجي بقدرة 33 ميجاواط ذروة وتأتي أهميته من الجدوى الاقتصادية في تخفيض كلف الكهرباء للاشتراكات المستفيدة عبر نقل وعبور الطاقة لكل من محطتي مياه زي بنسبة 70% و30% لمحطة وادي العرب المربوطة على اشتراكات شركة توزيع الكهرباء EDCO.

وأضاف أنه سيتم توليد قرابة 80 جيجاواط/ ساعة خلال العام الأول من تشغيل المشروع والتي تعتبر طاقة توليدية مرتفعة بسبب استخدام أحدث التكنولوجيا في مجال الطاقة الشمسية والمتمثلة باستخدام الألواح الشمسية ذات الوجهين Bi-facial وأنظمة تتبع الطاقة الشمسية Single-axis-tracker بالإضافة إلى التصميم المبني على زيادة عدد ساعات الذروة الشمسية.

