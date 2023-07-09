بلدية جرش تنفذ 3 عطاءات لتعبيد طرق

الوكيل الاخباري - بدأت بلدية جرش الكبرى، بتنفيذ عطاءات لإعادة تأهيل وصيانة وإنشاء طرق داخل المناطق التابعة للبلدية، وفق جدول زمني أعدته البلدية.



وقال مدير الإعلام والتواصل المجتمعي في بلدية جرش الكبرى هشام البنا، الأحد، ان البلدية طرحت 3 عطاءات بقيمة 2 مليون دينار أردني وباشرت السبت بتنفيذها، مبينا أن أعمال الصيانة والتعبيد تجري حسب الأولويات.



وأضاف أن البلدية أغلقت طريقا في منطقة الحمراء بالقرب من مدرسة الشهيد عبدالرزاق الدلابيح لإزالة عدد من الاعتداءات على الطريق وفتح الشارع بكامل سعته.

اضافة اعلان