266 ألف زائر للموقع الأثري في جرش منذ بداية العام الحالي

الوكيل الإخباري - بلغ عدد زوار الموقع الأثري في جرش منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية حزيران الماضي 266451 ألف زائر.

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وقال مدير سياحة جرش فراس الخطاطبة اليوم الثلاثاء، إن المحافظة تشهد حركة سياحية نشطة، وهناك إقبال من الزوار على الموقع الأثري محليا وخارجيا.

وبين أن وزارة السياحة والآثار ستطرح موقع البركتين والبيت العثماني كفرص استثمارية خلال الفترة المقبلة من باب التحفيز والتشجيع على تحقيق التنمية السياحية والنهوض بهذا القطاع بما يعود بالنفع والفائدة على الجميع.



وأشار إلى أن كوادر المديرية تنفذ جولات رقابية على المطاعم السياحية، لضمان التزامها بالاشتراطات الصحية، والمساهمة في الارتقاء بالخدمات المقدمة للسياح والزوار.