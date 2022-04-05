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الثلاثاء، 05-04-2022 06:13 م

بلدية غرب إربد تبحث مع خبراء ألمان تطوير مصنع الحاويات

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس بلدية غرب إربد، جمال البطاينة، خلال استقباله اليوم الثلاثاء، وفداً يضم خبراء من بلدية ميونيخ الألمانية، فرص تعزيز التعاون في مجال تدريب العاملين بمصنع الحاويات التابع للبلدية وتطويره وزيادة إنتاجيته.

وثمن البطاينة دور بلدية ميونيخ في دعم إنشاء مصنع الحاويات في بلدية غرب اربد قبل سنوات، لافتاً إلى تطلع البلدية لمزيد من التعاون في سبيل زيادة إنتاجية المصنع لتلبية احتياجات مناطق البلدية الخدمية.

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