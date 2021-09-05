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الأحد، 05-09-2021 11:33 ص

بلعاوي لـ الوكيل : لا مبرر للهلع من متحور 'مو'

مو


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال أستاذ ومستشار علاج الأمراض المُعدية وعضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا دكتور ضرار حسن بلعاوي إن محور "مو" يسمى علمياً B.1.621 ، وقد تم تصنيفه هذا الأسبوع من قبل منظمة الصحة العالمية كخامس "متحور مثير للاهتمام"، أي أنه لم يرق بعد لفئة "متحور مثير للقلق".

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وأضاف بلعاوي لـ " الوكيل الإخباري " أنه يحتوي هذا المتحور على مجموعة من الطفرات التي نظن أنها قد تجعله يتفادى المناعة ويقلل من فعالية اللقاحات وأن تزيد من سرعة انتشاره، وكل هذا بناء على دراسات مخبرية فقط وليست سريرية، ولهذا تبقى اللقاحات فعالة وآمنة.


وأشار إلى أن الحروف الأبجدية العربية والانجليزية واللاتينية لن تكفي لتسمية المتحورات لأنها كثيرة وأغلبها بلا أثر يدعو للقلق. 


وشدد بلعاوي على اهمية الالتزام بإجراءات السلامة وتلقي اللقاحات قبل دخولنا الخريف والشتاء.


وتم اكتشاف "مو" للمرة الأولى في كولومبيا في يناير ٢٠٢١، والآن متواجد في ٣٩ دولة فقط.

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