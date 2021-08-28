لجنة الاوبئة توضح حول اعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا

الوكيل الاخباري - اكد عضو اللجنة الوطنية للاوبئة الدكتور بسام حجاوي ان معظم دول العالم تدرس ان يتم تصنيف فايروس كورونا الى مرض موسمي مشيرا الى ان القرار يعود الى منظمة الصحة العالمية مرجحا ان يصدر خلال شهرين .



واضاف حجاوي في تصريحات صحفية ان معظم الدول تدرس ايضا اعطاء جرعة ثالثة مدعمة من اللقاحات في ظل التطور المستمر للمتحورات علما بان الاردن اعلن اعطاءها لمن يعانون من الامراض التي تخفض من نسبة المناعة .

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