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الإثنين، 08-01-2024 02:04 م

بلعاوي يكشف سبب شدة أعراض الأمراض الفيروسية في الاردن

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
كشف أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية الدكتور ضرار بلعاوي إن شدة الأعراض الفيروسية على المصابين خلال الفترة الحالية بسبب ما يُعرف بـ "الدين المناعي" .

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وأوضح بلعاوي اليوم الاثنين لـ "الوكيل الاخباري " أن الدين المناعي يعني أن الأجسام لم تتعرض للإصابة بالفيروسات بشكل كبير ما قبل كورونا، لافتا إلى أنه عند إصابتها بالفيروسات بعد جائحة كورونا يعاني الجسم حينها من أعراض قوية. 


وأضاف أن ما قبل كورونا كان يعاني المريض من ارتفاع بدرجة حرارة الجسم من يوم الى يومين أما الآن من الممكن أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 3 أيام مع أعراض شديدة آخرى .


وأشار أن الأشخاص يتعرضون حالياً للإصابة بعدة فيروسات والتهابات بالجهاز التنفسي خلال فصل الشتاء منها الفيروس المخلوي التنفسي "RSV"  وفيروس الإنفلونزا "H1N1" بالإضافة لمتحور كورونا "جي إن 1".


وتابع "تلك الفيروسات الثلاث تلعب دوراً أساسياً في تسبب إلتهابات جهاز التنفس العلوية والسفلية والإصابة بأعراض شديدة."


وأكد أن الفئات ذات الاختطار العالي مثل كبار السن والصغار والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة معرضون أكثر للإصابة بالمضاعفات والدخول إلى العناية الحثيثة بسبب هذه الفيروسات الثلاث.


 




 

 


 

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