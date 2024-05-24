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الجمعة، 24-05-2024 09:50 ص

بمشاركة الصفدي .. لجنة وزارية عربية إسلامية تلتقي الرئيس الفرنسي اليوم

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الوكيل الاخباري - يبدأ الجمعة، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، زيارة عمل إلى العاصمة الفرنسية باريس، يلتقي خلالها وأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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كما سيعقد الصفدي ونظيره وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيغورنيه اجتماعاً ثنائياً يتناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المبذولة للتوصل لوقف لإطلاق النار، والتعاون المشترك في إيصال المساعدات إلى القطاع.


كما سيبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وعديد قضايا ذات الاهتمام المشترك.


 




 

 


 

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