بنك الملابس الخيري يوقع اتفاقية تعاون تسويقية

الوكيل الاخباري - وقع بنك الملابس الخيري، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون مع مؤسسة سمر أبو هنطش للاستشارات التسويقية، لتخصيص طاولة في الفعاليات والبازارات التي تنظمها المؤسسة، والتي تندرج تحت برنامج جولة سوق كرم الميدانية، لعرض منتجات إعادة التدوير المنتجة من قبل سيدات المجتمع المحلي من ذوات الدخل المحدود.



ويأتي هذا التعاون وفق بيان صادر عن البنك، لدعم برنامج "عيد" والذي تبناه بنك الملابس الخيري، لإحياء فكرة إعادة التدوير والاستفادة من التبرعات التي تصل إلى بنك الملابس ولا يتمكن من تقديمها للأسر المنتفعة، ووضع صندوق لجمع التبرعات العينية في سوق كرم وكافة البازارات ليقوم البنك بدوره بتوزيعها على الأسر العفيفة بعد التأكد من صحة التبرعات وسلامتها.

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