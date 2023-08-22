بنك تنمية المدن والقرى ومؤسسة قاصد يوقعان مذكرة تعاون

الوكيل الإخباري - وقع بنك تنمية المدن والقرى ومؤسسة "قاصد للتمكين والتدريب" اتفاقية تعاون لتعزيز وتمكين فئات المجتمع المدني من خلال البلديات ورفع مستوى الوعي السياسي والاقتصادي والاجتماعي لدى فئات المجتمع في المحافظات.

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وأكّد مدير عام البنك أسامة العزام، أن الاتفاقية جاءت تنفيذا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني الداعية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مثمناً دور مؤسسة قاصد الذي يتماشى مع رؤى و توجهات البنك في تعزيز التنمية في المدن والقرى والمجتمعات المحلية، وبما يتماشى مع توجيهات جلالة الملك.



من جانبها، قالت مدير عام مؤسسة قاصد ناريمان الخوالد، إن التعاون بين الطرفين يصب في تحقيق الرؤى الجوهرية وقيم المؤسستين وبما يخدم الصالح العام.



