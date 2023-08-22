الثلاثاء 22-08-2023
الوكيل الاخباري

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بإربد والمفرق غداً

اختفاء طفل بظروف غامضة بعمان ذهب للمدرسة ولم يعد - صورة

الأمن يوضح حادثة إصابة طفل في منزله بالزرقاء ويبحث عن الفاعل

آلية جديدة لاحتساب حجم التداول العقاري بالأردن

الضمان: صرف رواتب المتقاعدين الخميس المقبل

الخرابشة: نسعى لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 50%

الارصاد تبشر الاردنيين : ستشعرون بالفرق ابتداءً من هذا اليوم

الاحتلال يواصل إغلاق مداخل الخليل

الحكومة توجه رسالة للمعلمات بالأردن

المانيا تطلب تشغيل ممرضين من الأردن

الثلاثاء، 22-08-2023 01:15 م

بنك تنمية المدن والقرى ومؤسسة قاصد يوقعان مذكرة تعاون

64e484054653b


الوكيل الإخباري - وقع بنك تنمية المدن والقرى ومؤسسة "قاصد للتمكين والتدريب" اتفاقية تعاون لتعزيز وتمكين فئات المجتمع المدني من خلال البلديات ورفع مستوى الوعي السياسي والاقتصادي والاجتماعي لدى فئات المجتمع في المحافظات.

اضافة اعلان


وأكّد مدير عام البنك أسامة العزام، أن الاتفاقية جاءت تنفيذا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني الداعية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مثمناً دور مؤسسة قاصد الذي يتماشى مع رؤى و توجهات البنك في تعزيز التنمية في المدن والقرى والمجتمعات المحلية، وبما يتماشى مع توجيهات جلالة الملك.


من جانبها، قالت مدير عام مؤسسة قاصد ناريمان الخوالد، إن التعاون بين الطرفين يصب في تحقيق الرؤى الجوهرية وقيم المؤسستين وبما يخدم الصالح العام.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1692705499344

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بإربد والمفرق غداً

rrrrr

اختفاء طفل بظروف غامضة بعمان ذهب للمدرسة ولم يعد - صورة

337314_25_1671709331

وزير السياحة والآثار يبحث مع نظيره القبرصي العلاقات الثنائية المشتركة

مديرية الامن العام

الأمن يوضح حادثة إصابة طفل في منزله بالزرقاء ويبحث عن الفاعل

2322222

آلية جديدة لاحتساب حجم التداول العقاري بالأردن

3202118162218723660748

الضمان: صرف رواتب المتقاعدين الخميس المقبل

أخبار متعلقة
1692531037957

مركز تطوير الأعمال ينفذ جلسة مجتمعية في الحسا

b84ee85a7b597cdcaca6872d859eb1c7

خرفان يلتقي لجنة خدمات مخيم الوحدات

و

بدء أعمال مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين بالخارج السبت

64db837f5ba80

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة

64db74880bac2

الملك: مكافحة الجرائم الإلكترونية يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير

WhatsApp Image 2023-08-15 at 10.50.24 AM

الفراية: المخدرات دافع أساسي للجريمة