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السبت، 19-08-2023 04:14 م

خرفان يلتقي لجنة خدمات مخيم الوحدات

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الوكيل الاخباري - ناقش مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان مع رئيس وأعضاء لجنة خدمات مخيم الوحدات، القضايا والمشاكل التي يعاني منها المخيم.

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جاء ذلك خلال زيارة خرفان اليوم السبت، للمخيم ولقائه رئيس لجنة خدمات المخيم عبد الفتاح الكوز وأعضاء اللجنة، بحضور مدير المخيمات أسامة علقم، ومدير مكتب الدائرة لمحافظة عمان عمران خليل.


وجرى خلال اللقاء بحث موضوع البسطات العشوائية التي تنتشر في المخيم بشكل ملحوظ وانعكاساتها السلبية على المارة والمركبات، مشكلة ضعف المياه وغيرها من المشاكل التي تؤثر على أهالي المخيم، إضافة الى آلية التقديم الإلكتروني لمكرمة جلالة الملك عبدالله الثاني لطلبة الثانوية العامة.


كما زار خرفان مشروع المركز التنموي في المخيم والذي أمر بتنفيذه جلالة الملك عبدالله الثاني، واطلع على سير تقدم العمل به، مثمنا هذه المكرمة وهي إحدى المكارم الملكية التي غطت جميع مناحي الحياة في المخيمات.


 




 

 


 

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