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الجمعة، 16-06-2023 04:42 م

بني مصطفى: المشاركة في سوق جارا يخدم البرامج الدامجة لفاقدي السند الأسري

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الوكيل الإخباري - اطلعت وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى على منتجات أصحاب المشاريع الصغيرة وسيدات المجتمع المحلي، والجناح المخصص لمنتجات مؤسسة الحسين الاجتماعية وذلك خلال زيارتها إلى سوق جارا، اليوم الجمعة، في موسمه السابع عشر 2023.   اضافة اعلان


وقالت بني مصطفى إن مشاركة مؤسسة الحسين الاجتماعية تأتي في إطار الشراكة الفاعلة والتشبيك المستمر ما بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني مما ينعكس على البرامج الدامجة لفاقدي السند الأسري في المجتمع والتي تتبناها الوزارة وتسعى إلى تطويرها بما يصب في مصلحتهم الفضلى حيث يعد الاهتمام بهذه الفئة العزيزة ورعايتها أولوية لدى الجميع.

وبيّنت أن مشاركة أطفال مؤسسة الحسين الاجتماعية في سوق جارا من خلال عرض المشغولات اليدوية التي صنعوها بشغف وحماس هي نتاج سعي المؤسسة إلى تطوير مواهبهم ومهاراتهم الحياتية والاجتماعية وتعزيز مشاعر الانتماء الوطني.  

وأضافت أن وزارة التنمية الإجتماعية تدعم إقامة مشاريع إنتاجية صغيرة من خلال برامجها التي تستهدف الأسر والجمعيات الخيرية ضمن أسس ومعايير لغايات نقل الأسر الى الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة فضلاً عن مشروع المتاجر الإلكترونية التي يتم العمل عليها لتكون نافذة تسويقية لمنتجات مشاريع الجمعيات والأسر المنتجة الصغيرة.

وأشارت بني مصطفى إلى أن سوق جارا يوفر فرصة تسويقية للسيدات والمستفيدين من برامج الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة على مستوى المملكة مما ينعكس على واقع الأسر ويحسن من أوضاعها الإقتصادية ويسهم في تعزيز هذه المبادرات التي تهدف إلى مساعدة السيدات والجمعيات الخيرية وأصحاب المشاريع الصغيرة على توفير فرصة لعرض منتجاتهم اليدوية والحرفية المتنوعة للنهوض بمنتجاتها المصنعة محلياً بجودة منافسة.

 




 

 


 

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