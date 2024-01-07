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الأحد، 07-01-2024 06:03 م

بيان صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأوبئة

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الوكيل الاخباري - وقع المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، والمجلس الطبي الأردني، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون في مجال التطوير المهني والاستشارات الفنية والبحث العلمي.

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وبحسب بيان للمجلس، تنص الاتفاقية على اعتماد المركز لتنفيذ أنشطة التطوير المهني للأطباء البشريين والصيادلة، وتبادل الخبراء والخبرات الفنية في مجال الصحة العامة، وتنظيم المؤتمرات والندوات المحلية والدولية ذات الأهداف التعليمية والتدريبية والبحثية.


وأكد رئيس المركز الدكتور عادل البلبيسي، خلال توقيع الاتفاقية، اهتمام المركز بتعميق الشراكة مع المجلس الطبي في مجال التدريب والتعليم وبناء القدرات وتطوير البحث العلمي والدراسات الداعمة، والحرص على ضمان الوصول إلى خطط تأهب واستعداد فاعلة.

 

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