بيان صادر عن ديوان الخدمة المدنية

الوكيل الاخباري - دعا ديوان الخدمة المدنية، المتقدمين بطلبات توظيف للإعلانات الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودائرة المشتريات الحكومية، بخصوص حاجتهما لتعبئة وظائف شاغرة على الفئة الثالثة، للدخول إلى الرابط الإلكتروني: http://tasweeq.csb.gov.jo/notes/ خلال الفترة من 15 إلى 17 آب الحالي.



بين الديوان، بحسب بيان، اليوم الثلاثاء، أن الرابط المرفق أعلاه، يتيح بالشراكة مع الدوائر والوزارات المعنية، الاطلاع على نقاط المتقدمين التنافسية التي تم احتسابها، وفقاً للوثائق المرفقة بطلب التوظيف وتدقيقها وإرسال الملاحظات أو الاعتراضات إن وجدت إلكترونياً،



من خلال شاشة البيانات بشواغر المتقدمين بطلبات توظيف على هذه الوظائف، لتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص في تعبئة الوظائف الحكومية.



ونوه الديوان بأنه لا يمكن إضافة وثائق جديدة لطلب التوظيف، أو استلام الاعتراضات ورقيا، ولن يتم النظر في أي ملاحظة بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة.

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