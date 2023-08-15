الثلاثاء 15-08-2023
الوكيل الاخباري

شركة الكهرباء: حمل كهربائي غير مسبوق ولا أعطال جوهرية

تنويه حكومي بشأن المدارس الخاصة

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاربعاء

بيان صادر عن مديرية الامن العام

شاهد : امطار بالاردن اليوم الثلاثاء - فيديوهات

بيان صادر عن ديوان الخدمة المدنية

وزارة البيئة تختتم ورشة مشروع الطيور الحوامة المهاجرة

2451 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء

مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة وجامعة اليرموك

أعلى درجة حرارة سُجلت في الاردن اليوم الثلاثاء- جدول

الثلاثاء، 15-08-2023 06:28 م

بيان صادر عن ديوان الخدمة المدنية

777


 الوكيل الاخباري - دعا ديوان الخدمة المدنية، المتقدمين بطلبات توظيف للإعلانات الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودائرة المشتريات الحكومية، بخصوص حاجتهما لتعبئة وظائف شاغرة على الفئة الثالثة، للدخول إلى الرابط الإلكتروني: http://tasweeq.csb.gov.jo/notes/ خلال الفترة من 15 إلى 17 آب الحالي.

بين الديوان، بحسب بيان، اليوم الثلاثاء، أن الرابط المرفق أعلاه، يتيح بالشراكة مع الدوائر والوزارات المعنية، الاطلاع على نقاط المتقدمين التنافسية التي تم احتسابها، وفقاً للوثائق المرفقة بطلب التوظيف وتدقيقها وإرسال الملاحظات أو الاعتراضات إن وجدت إلكترونياً، 

من خلال شاشة البيانات بشواغر المتقدمين بطلبات توظيف على هذه الوظائف، لتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص في تعبئة الوظائف الحكومية.

ونوه الديوان بأنه لا يمكن إضافة وثائق جديدة لطلب التوظيف، أو استلام الاعتراضات ورقيا، ولن يتم النظر في أي ملاحظة بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
g

شركة الكهرباء: حمل كهربائي غير مسبوق ولا أعطال جوهرية

820238134837854883550

تنويه حكومي بشأن المدارس الخاصة

اعلان-تجنيد-الأمن-العام-2021-800x576

بيان صادر عن مديرية الامن العام

64db9681ecfff

الأردن والسعودية يؤكدان استمرار التشاور للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية

2

وزارة البيئة تختتم ورشة مشروع الطيور الحوامة المهاجرة

64db93ece2dd6 (1)

2451 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء

أخبار متعلقة
وزارة العدل

مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين في العدل - اسماء

720232817569506582786

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء

720232791410497274316

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء

مبنى رئاسة الوزراء

اعلان حكومي بشأن المدارس

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية تدعو مئات المرشحين للامتحان التنافسي - أسماء

720231764836566380306

وظائف شاغرة ومدعوون للمقابلات الشخصية - أسـمـاء