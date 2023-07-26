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الأربعاء، 26-07-2023 08:52 م

بيان صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين

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الوكيل الإخباري - أكد مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بالمتقاعدين العسكريين، من خلال توجيهات جلالته المستمرة للحكومة والمؤسسة لتحسين ظروفهم المعيشية وتوفير فرص عمل مناسبة لهم ولأبنائهم.

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وقال الدكتور الشوبكي، في بيان صادر عن المؤسسة بعد لقائه اليوم الأربعاء، موظفي الأمن والحماية في مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله في البقعة، إن المؤسسة تولي أهمية خاصة لتنفيذ التوجيهات الملكية في توفير فرص العمل للمتقاعدين العسكريين ومتابعة شؤونهم وتحسين معيشتهم، تقديرا لدورهم في خدمة وبناء الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره عبر خدمتهم في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية المختلفة.


واطلع الدكتور الشوبكي، على ظروف العمل لموظفي الأمن والحماية في المستشفى واستمع الى ملاحظاتهم، فيما عرض مدير المستشفى الدكتور محمد أبو العابد، المهام والواجبات المنوطة بهم في المستشفى، مشيدا بدورهم وانضباطهم والتزامهم والحس الأمني لديهم.


كما زار الدكتور الشوبكي، وفي إطار حرص المؤسسة على استدامة التواصل مع رفاق السلاح، عددا من المتقاعدين العسكريين في محافظتي اربد وجرش، إذ شملت الزيارة الرقيب أول المتقاعد محمد علي النواصرة، الذي التحق بالقوات المسلحة عام 1943 وشارك في معارك اللطرون وباب الواد والشيخ جراح في القدس، والعميدين المتقاعدين أحمد القيام وأنور القرعان، مطمئنا على صحتهم وأوضاعهم المعيشية.

 




 

 


 

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