بيان من التربية بشأن تصحيح الأسئلة المقالية في امتحان الرياضيات

الوكيل الاخباري -

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قالت وزارة التربية والتعليم إن عملية تصحيح الأسئلة المقالية في امتحان الرياضيات تبدأ السبت الموافق الخامس عشر من تموز في مراكز التصحيح المعتمدة لهذه الغاية.وفي سياق منفصل، أكدت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها على "فيسبوك" الخميس أن أي مشترك وصل للحل العام للمعادلة التفاضلية يحصل على علامة السؤال الكاملة، وذلك في الورقة الثانية لامتحان الرياضيات لطلبة الفرع العلمي.وأضافت عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أن الخطوة الأخيرة التي تتطلب التعويض بالنقطة المعطاة ستحتسب لجميع المشتركين، لأن التعويض بهذه النقطة لا يحقق المعادلة.