بيان من التعليم العالي حول اجازة العيد للجامعات

الوكيل الاخباري - قال المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب بأن الوزارة لم ولن تصدر أي قرار يتعلق بتعديل إجازة عيد الفطر السعيد في مؤسسات التعليم العالي الأردنية كما تناقلت بعض منصات التواصل الإجتماعي مؤكدا بأن الوزارة ومؤسسات التعليم العالي الأردنية ملتزمة بالبلاغ الرسمي الصادر عن دولة رئيس الوزراء، والذي حدد رسميا بداية ونهاية إجازة عيد الفطر السعيد.

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