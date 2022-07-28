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الخميس، 28-07-2022 03:22 م

بيت العمال: العطلة الرسمية الصادر بها بلاغ ملزمة للقطاع الخاص

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الوكيل الإخباري - قال مدير مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة، الخميس، إن العطلة الرسمية الصادر بها بلاغ ملزمة للقطاع الخاص.

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وأضاف أبو نجمة أن صاحب العمل يحق له تشغيل الموظف في العطلة الرسمية شريطة دفع أجر إضافي يعادل 150% من أجره اليومي، وفقا للمادة 59 من قانون العمل.


وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قرر في بلاغ رسمي أصدره، تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات، ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، وذلك السَّبت الموافق 30 تموز 2022م، الموافق للأول من محرم لسنة 1444 هجرية؛ بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية.


واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسميّة والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.


أبو نجمة، أشار إلى أن بيان وزارة العمل وضع الخيار للمنشأة حيث دعا "القطاع الخاص للتعامل مع البلاغ الصادر عن رئيس الوزراء بخصوص عطلة يوم السَّبت المقبل بحسب ما تقتضيه طبيعة عمل كل منشأة".


 




 

 


 

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