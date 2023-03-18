تجارة الأردن تؤكد ضرورة عقد منتدى أعمال أردني هنغاري

الوكيل الإخباري - بحث نائب رئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي خلال لقائه سفير هنغاريا لدى المملكة اتيلا كالي سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ودور غرف التجارة في تعزيزها.

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وحسب بيان للغرفة السبت، تناول اللقاء تطوير التعاون بالعديد من القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، والتشبيك بين أصحاب الأعمال من البلدين، وتعزيز الشراكة بينهما.



يذكر أن صادرات المملكة إلى هنغاريا بلغت خلال العام الماضي 1.15 مليون دولار، مقابل 34 مليون دولار مستوردات.



واكد الرفاعي ضرورة عقد منتدى أعمال اردني هنغاري على هامش اعمال اللجنة الأردنية الهنغارية المشتركة التي ستعقد في وقت لاحق من العام الحالي، بهدف عرض الفرص الاستثمارية في البلدين والتركيز على القطاعات التي يمكن تسويقها.