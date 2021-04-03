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السبت، 03-04-2021 10:16 ص

تجارة الأردن تطالب بتقليل ساعات الحظر الجزئي

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الوكيل الإخباري - دعا رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي إلى ضرورة التشاور والتنسيق بين ممثلي القطاع الخاص ومختلف الوزارات المعنية والجهات الرسمية لوضع الخطط الوقائية خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر للحد من انتشار وباء فيروس كورونا.

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وأكد الكباريتي في تصريح صحفي اليوم السبت، ضرورة أن تكون الخطط متوافقة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الجميع جراء الجائحة، ومراعاة خصوصية الشهر الفضيل وما يصاحبه من زيادة بالاستهلاك والإقبال على الشراء، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب توفير كميات كافية من السلع الغذائية خلال رمضان وبأسعار مناسبة.


وطالب رئيس الغرفة بضرورة تمديد ساعات عمل المولات ومراكز التسوق والمطاعم أسوة بالعديد من الدول، وتقليل ساعات الحظر الجزئي مع تكثيف الرقابة والتحقق من الالتزام بالشروط والإجراءات الوقائية، وتحديث البروتوكولات الخاصة لتجنب الازدحامات خلال عمليات التسوق.


ودعا الكباريتي إلى ضرورة تكثيف جهود الجميع لإعداد وبث الرسائل التوعوية بما يسهم في زيادة الالتزام بالإجراءات والاشتراطات الصحية التي تكفل سلامة الجميع.


 




 

 


 

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