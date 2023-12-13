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الأربعاء، 13-12-2023 04:02 م

تجارة عمان تبحث تعزيز التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي

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الوكيل الإخباري - بحث النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان، نبيل الخطيب، اليوم الأربعاء، مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، بيير كريستوف تشاتزيسافاس، سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

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وجرى خلال اللقاء، الذي عقد بمقر الغرفة، مناقشة أوجه التعاون في مختلف المجالات بين الغرفة والاتحاد الأوروبي، لا سيما استمرارية دعم جهود وبرامج القطاع الخاص الأردني، وتأهيل الكوادر العاملة فيه من خلال مبادرات خاصة وبرامج تدريبية عصرية ومتطورة.


وأكد الخطيب حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على بناء علاقات استراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي، والتي أسهمت بشكل كبير في دعم الأردن، مشيرا إلى قانون البيئة الاستثمارية الجديد الذي يمنح العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين.


وقال إن الأردن والاتحاد الأوروبي يرتبطان بعلاقات مميزة في شتى المجالات، وتمثل حافزا ودافعا قويا لأصحاب الأعمال لتعزيزها والارتقاء بها إلى مستويات عالية بما ينعكس على حجم العمل الاقتصادي والتجاري والاستثماري.


وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يعتبر ثاني أهم وأكبر شريك تجاري للأردن، لافتا إلى توقيع اتفاقيات بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والتعاون في المجالات المختلفة، واتفاقية تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي بهدف زيادة مستويات التبادل التجاري بين الأردن والدول الأعضاء.


وأشار إلى وجود فرص ممتازة للعمل عن كثب مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي، بما يحقق توازناً بين كفتي الصادرات والمستوردات، التي بلغت 2.720 مليار يورو منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول الماضي مقابل 401 مليون يورو صادرات للمملكة، مما يشير الى ضرورة بذل الجهود لزيادة الصادرات الأردنية للسوق الأوروبية.


كما أكد الخطيب رغبة القطاع الخاص الأردني في تطوير علاقاته الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وتبادل الخبرات مع مختلف الجهات المعنية من الجانب الأوروبي، مشيرا إلى الفرص التي يوفرها الاقتصاد الأردني وبما يملكه من اتفاقيات تجارة حرة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.

 




 

 


 

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