الأحد 26-11-2023
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الأحد، 26-11-2023 05:18 م

3438 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات، الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3438 طنا، منها 2156 طن خضار، و1004 أطنان فواكه، و278 طن ورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، والبصل الناشف بين 30 و40، والبطاطا بين 25 و35، والبندورة بين 8 و20، والجزر بين 40 و60، والخيار بين 40 و80، والزهرة بين 15 و25، والليمون بين 30 و50، والموز البلدي بين 60 و70 قرشا.

 




 

 


 

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