تجارة عمان تطلق خطا ساخنا لأوامر الدفاع والبلاغات

الوكيل الإخباري-

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أطلقت غرفة تجارة عمان اليوم الثلاثاء، خدمة الخط الساخن والمخصص لاستقبال ملاحظات وشكاوى أعضائها حول تنفيذ أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بموجبه على المنشآت التجارية، واستقبال ملاحظات حول تطبيق البلاغ رقم (46)، الذي بدأ تطبيقه.وأكدت الغرفة في بيان صحفي، جاهزيتها لاستقبال مكالمات واتصالات أعضاء الهيئة العامة على الرقم المجاني (080000777) والرقم (064001400) والرسائل النصية أو عبر الفيديو أو صورة من خلال تطبيق (الواتس اب) على رقم (0790605060)، أو الرقم (0795524720).وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، إن اطلاق الخدمة يأتي لضمان عدم تعرض التاجر لأي مخالفة دون وجه حق، حيث ورد للغرفة سابقا شكاوى عن ممارسات فردية ارتكبها بعض المراقبين، أو تعدد الجهات الرقابية التي تقوم بزيارة المنشآت، فيما سيتم التعامل مع كل الشكاوى باهتمام بالغ وسرية تامة.