تجمع المتقاعدين العسكريين يبحث تعزيز شراكته مع القطاع النسوي في إربد

الوكيل الاخباري- دعا مشاركون، في لقاء حواري استضافته لجنة المرأة في تجمع المتقاعدين العسكريين بإربد، اليوم الأحد، إلى تقديم المزيد من الحوافز والدعم والتمكين للمراة، لتكون مساهمتهما أكثر تأثيرا في عملية البناء والتنمية الشاملة والمستدامة.

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وقال رئيس التجمع، العميد المتقاعد محمد المناجرة، في اللقاء الذي شارك فيه عدد من سيدات العمل التطوعي ورؤساء جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني، إنه "أصبح للمرأة اليوم مع تقدم الحضارات والعلم والمعرفة الدور الكبير والمهم في عملية البناء والتنمية الشاملة والأعمال التطوعية الخيرية والثقافية بأنواعها وأشكالها كافة"، مشيرا إلى أن المرأة الأردنية أثبتت حضورها في العمل بشتى المجالات، وأصبحت قائدة ميدانية ناجحة، ما يدعو للتفاؤل بتعزيز دورها مستقبلا بشكل أكثر شمولية.



وأشار المناجرة إلى أهمية الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني لما له من دور كبير في الارتقاء بعمل التجمع وخدمة منتسبيه بالشكل الأمثل من مختلف الجوانب، وأهمها الجانب الثقافي والمعرفي والاجتماعي، فالعديد من المنتسبين سجلوا قصص نجاح في شتى المواضيع وعكسوا صورة طيبة عن المتقاعدين العسكريين.