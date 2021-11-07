الأحد 07-11-2021
الوكيل الاخباري

التربية : الوزارة ستتوسع في عملية الفحوصات العشوائية في المدارس

بايدن يدين بشدة محاولة اغتيال الكاظمي

تجمع المتقاعدين العسكريين يبحث تعزيز شراكته مع القطاع النسوي في إربد

الكاظمي عن عملية اغتياله: نعرف الذين نفذوا هذه الجريمة وسنكشفهم

هيئة تنشيط السياحة: الطلب على الأردن سياحيا كبير وفوق المتوقع

التربية : أكثر المباحث تأثرا من قرار تقديم موعد الامتحانات هما الرياضيات والعربي

الضمور يؤكد أهمية تمكين المرأة في الحياة العامة

إلغاء التباعد في السعودية

وزير الأشغال يشارك في مؤتمر الترقية الحضرية في دبي

السلفادور: مصرع 5 أشخاص بحريق في مصنع للمفرقعات

الأحد، 07-11-2021 09:46 م

تجمع المتقاعدين العسكريين يبحث تعزيز شراكته مع القطاع النسوي في إربد

91fbc482baf37cb8365eff31a3329d1d


الوكيل الاخباري- دعا مشاركون، في لقاء حواري استضافته لجنة المرأة في تجمع المتقاعدين العسكريين بإربد، اليوم الأحد، إلى تقديم المزيد من الحوافز والدعم والتمكين للمراة، لتكون مساهمتهما أكثر تأثيرا في عملية البناء والتنمية الشاملة والمستدامة.

اضافة اعلان


وقال رئيس التجمع، العميد المتقاعد محمد المناجرة، في اللقاء الذي شارك فيه عدد من سيدات العمل التطوعي ورؤساء جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني، إنه "أصبح للمرأة اليوم مع تقدم الحضارات والعلم والمعرفة الدور الكبير والمهم في عملية البناء والتنمية الشاملة والأعمال التطوعية الخيرية والثقافية بأنواعها وأشكالها كافة"، مشيرا إلى أن المرأة الأردنية أثبتت حضورها في العمل بشتى المجالات، وأصبحت قائدة ميدانية ناجحة، ما يدعو للتفاؤل بتعزيز دورها مستقبلا بشكل أكثر شمولية.


وأشار المناجرة إلى أهمية الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني لما له من دور كبير في الارتقاء بعمل التجمع وخدمة منتسبيه بالشكل الأمثل من مختلف الجوانب، وأهمها الجانب الثقافي والمعرفي والاجتماعي، فالعديد من المنتسبين سجلوا قصص نجاح في شتى المواضيع وعكسوا صورة طيبة عن المتقاعدين العسكريين.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
112021713433460099756

التربية : الوزارة ستتوسع في عملية الفحوصات العشوائية في المدارس

w

هيئة تنشيط السياحة: الطلب على الأردن سياحيا كبير وفوق المتوقع

مدرسة

التربية : أكثر المباحث تأثرا من قرار تقديم موعد الامتحانات هما الرياضيات والعربي

1120213222147365652170

الضمور يؤكد أهمية تمكين المرأة في الحياة العامة

f

وزير الأشغال يشارك في مؤتمر الترقية الحضرية في دبي

w

سلطة وادي الأردن : إيقاف استخدام مياه سد الموجب للشرب بآب الماضي

أخبار متعلقة
1120213222147365652170

الضمور يؤكد أهمية تمكين المرأة في الحياة العامة

efff

مباحثات اردنية جزائرية في مجال التنمية الاجتماعية

w

معهد الإعلام يختتم مشروع بناء القدرات للمساواة بين الجنسين