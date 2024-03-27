اربد: تجار يطالبون بتركيب شواخص مرورية بمنطقة ايدون

الوكيل الإخباري - طالب عدد من التجار بمنطقة ايدون بتركيب شواخص مرورية تمنع الوقوف بشكل مائل أو عرضي أمام محالهم التجارية.

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وقال عدد من التجار إن قطاع التجارة في منطقة ايدون، ولا سيما منطقة دوار "العيادات الخارجية"، يشهد حركة نشطة ملحوظة وسط تزايد مخالفات الاصطفاف غير القانوني، داعين إلى اتخاذ إجراءات فورية وفي أقرب وقت ممكن لمعالجة هذه المشكلة لتوفير بيئة أكثر أمانا وسهولة للمواطنين أثناء التسوق.



وأكدوا أن بعض المواطنين يتركون مركباتهم بشكل لا يتوافق مع القوانين المرورية المعمول بها، إذ تؤثر هذه الممارسات على حركة المرور، وتسبب الازدحام في الشوارع المحيطة بالمحال التجارية، مبينين أن وضع الشواخص المرورية سيسهم في تنظيم حركة المرور ومنع الازدحام والمخالفات في المنطقة.



من جهته، قال رئيس بلدية بني عبيد المهندس جمال أبو عبيد إن البلدية ستعمل على حل المشكلة فورا عبر وضع الشواخص المرورية التي تبين وضعية الاصطفاف القانونية في الطريق لتحذير المواطنين من الاصطفاف بشكل خاطئ وغير قانوني، وتجنب تحرير المخالفات بحقهم، مؤكدا أن غاية البلدية وهدفها تعزيز السلامة المرورية، وتحقيق النظام والانضباط في الطرق والمناطق التجارية لضمان تجربة تسوق آمنة ومريحة للمواطنين.