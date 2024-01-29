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الإثنين، 29-01-2024 06:56 م

تحذير امني الى جميع المواطنين

مديرية الامن العام


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام، من روابط إلكترونية وهمية تصل لهواتف المواطنين عبر عدة تطبيقات تحتوي على روابط الكترونية لايهام المستقبل انها لتسجيل الدعم للفقراء وتدفعه لفتحها وتسجيل بياناته الشخصية عبرها .

وأكدت الوحدة في بيان عبر صفحتها على الفيسبوك أن هذه الروابط الإلكترونية هي احتيالية تهدف إما لاختراق الهواتف أو سرقة البيانات الشخصية .

واهابت الوحدة بالجميع عدم الدخول لمثل تلك الروابط وشطبها من هواتفهم عند وصولها وعدم تداولها أو إعادة نشرها لتجنب الوقوع ضحية لأي نوع من الاحتيال أو السرقة الإلكترونية.

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