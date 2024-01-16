حوارية بالكورة حول آثار الجرائم الإلكترونية

الوكيل الاخباري - نظم مركز شباب وشابات كفر الماء المدمج بلواء الكورة غربي اربد بالتعاون مع الشرطة المجتمعية اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية حول آثار الجرائم الإلكترونية، بمشاركة 35 شابة من عضوات المركز والمجتمع المحلي.

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وتحدث النقيب طارق شطناوي والنقيب مراد الرشدان، من قسم الشرطة المجتمعية في شرطة غرب إربد، عن مفهوم الجرائم الإلكترونية، وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، والمشاكل التي يواجهها الأفراد أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية.