تحذير حكومي للالتزام بأوامر الدفاع

الوكيل الاخباري -

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أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ضرورة الالتزام بمسافات التباعد وارتداء الكمامة والبروتوكولات الصحية والاشتراطات اللازمة لفتح القطاعات.وتواصل وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية المكلفة بمتابعة التزام المنشآت والافراد بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا حملاتها المكثفة على المنشآت التي سمح لها بالعمل اعتباراً من تاريخ 1/6/2020 وذلك في ضوء خطة الحكومة للوصول إلى الصيف الامن والمتضمنة السماح للمزيد من القطاعات بالعمل إضافة لاستمرار الرقابة على المنشآت الأخرى.وقد أسندت عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت وفقاً لأوامر الدفاع إلى وزارات الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والسياحة والاثار والعمل والبيئة والتنمية الاجتماعية والإدارة المحلية و(البلديات وأمانة عمان) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وهيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.وحررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين والوزارات والجهات الحكومية المكلفة بمتابعة التزام الأفراد والمنشآت بأوامر الدفاع الخاصة بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا للفترة الأول من حزيران وحتى الثاني والعشرين منه (767) مخالفة لمنشآت منها 164 لعدم الالتزام ببروتوكولات العمل بمراكز تجارية ومولات ومراكز لياقة بدنية و492 لعدم ارتداء العاملين في المنشآت الكمامة ومراعاة مسافات التباعد والازدحام.