تحذير هام للأردنيين في أمريكا

الوكيل الاخباري - حذرت سفارة الأردن في أمريكا، الثلاثاء، الأردنيين المقيمين في مقاطعة مونتيري في كاليفورنيا من العواصف التي تجتاح الولاية.



وقالت السفارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، إنها تنصح الأردنيين المقيمين في مقاطعة مونتيري بكاليفورنيا باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة، والاهتمام بتحذيرات المسؤولين المحليين حتى رفع التحذير من الفيضانات.



وأضافت أنه في حالة الطوارئ فإنه يمكن للأردنيين التواصل مع السفارة على (202) 294-9522.

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