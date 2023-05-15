الإثنين 15-05-2023
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 15-05-2023 05:37 م

تحذير هام للاردنيين .. هذه الرسائل تعرض هاتفك للاختراق !

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الوكيل الاخباري - حذر المركز الوطني للأمن السيبراني من الاستجابة والتفاعل مع رسائل تصل للأشخاص عبر "الواتساب" من أرقام مجهولة وبعضها دولية.

وقال المركز عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، إن الرسائل تدّعي أنها تابعة لشركات كبرى، وتعرض وظائف على الأفراد وتدعوهم للتواصل معهم عبر "الواتساب".

كما حذر المركز من الضغط على روابط تتضمنها هذه الرسائل، لكي لا تعرّض معلومات المشتركين وأجهزتهم للاختراق.

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