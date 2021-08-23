تحسن طفيف على نسبة إشغال فنادق البترا

الوكيل الاخباري - طرأ تحسن طفيف على نسبة إشغال الفنادق في لواء البترا بلغ حوالي 10 بالمئة في شهري آب وتموز مقارنة مع النسبة البالغة صفرا منذ مطلع العام.



وقال معنيون بقطاع السياحة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن القطاعات السياحية في اللواء بما فيها قطاع الفنادق، تعاني بسبب جائحة فيروس كورونا وتداعياتها المختلفة على حركة السياح الوافدين، ما شكل تراجعا في عمل هذه القطاعات.

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