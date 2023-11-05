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الأحد، 05-11-2023 10:35 م

تحليل بيانات يكشف حجم تفاعل وتأثير الأردنيين حول ما يحدث في غزة على مواقع التواصل - أنفوجراف

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الوكيل الإخباري - كشف تحليل جديد للبيانات أن حجم تفاعل الأردنيين حول ما يحدث في قطاع غزة بلغ نحو 62 مليون على جميع المنصات الرقمية خلال الفترة 7 تشرين أول وحتى 2 تشرين الثاني الحالي.

وأظهر التحليل الذي أعدته شركة مكانة 360، واطلع عليه "الوكيل الإخباري"، أن حجم الحوارات بلغ 3.4 مليون، فيما بلغ عدد الأخبار والمقالات 71 ألفا.

والمنصات الرقمية التي جمعت منها البيانات هي (فيسبوك، انستغرام، تويتر، المواقع الإخبارية، المنتديات والمدونات).

كما بيّن التحليل أن الأردنيين ضاعفوا استخدامهم للغة الإنجليزية في الحوار والمحتوى الرقمي بشكل ملحوظ لإيصال صوتهم عالميا، حيث بلغ التفاعل باستخدام اللغة العربية ما نسبته 61.3% واللغة الإنجليزية نحو 36.7% ونحو 2% باللغات الأخرى.

وفي إحصائية لافتة فإن البيانات أظهرت أيضا أن 20.6% من حجم الرواية الأردنية الرسمية والشعبية وصلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، و5.8% إلى إسبانيا، و5.6% إلى اليابان، و5.3% إلى فرنسا، و5.1% إلى مصر، و16.2% إلى دول مختلفة حول العالم.

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كما أظهر التحليل أن الجمهور الإسرائيلي تفاعل مع الموقف الأردني الرسمي من خلال 30 ألف حوار ومنشور وخبر على مواقع التواصل، فيما بلغت نسبة زيادة الحوار السلبي 89%، وذلك من خلال 12 ألف حساب على تويتر و2300 خبر منشور على 348 موقع إلكتروني إسرائيلي.

 

 











 




 

 


 

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