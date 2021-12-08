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الأربعاء، 08-12-2021 09:05 ص

السير: ضبط 138 مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري - قالت ادارة السير أنه تم خلال 24 ساعة الماضية ضبط حيث 138 سائق مركبة ارتكبوا مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء بالرغم من خطورة هذه المخالفة على حياتهم وسلامتهم وحياة الآخرين.

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من جانبه أكد ضابط عمليات الدوريات الخارجية على ضرورة توخي الحيطة والحذر من قبل جميع مستخدمي الطرق الصحراوية الجنوبية والشرقية نتيجة لتشكل الكثبان الرملية المفاجئة على الطرق الخارجية أو محدودية الرؤية نتيجة لإثارة الغبار بسبب الأحوال الجوية التي تؤثر على المملكة .


وأكد على أهمية إحكام ربط الحاويات عن طريق الاقفال او الجنازير المخصصة من قبل سائقي مركبات الشحن حفاظا على السلامة العامة بسبب ما تشهده الطرق الخارجية من رياح متوسطة الى شديدة .


ونوه الى الاستمرار في عمل مرتبات الدوريات في ضبط أي مخالفات خطرة تؤثر على سلامة مستخدمي الطريق وكان من أبرز ذلك ضبط مركبتين تجاوز سائقيها السرعات المقررة على الطريق الصحراوي بسرعة 179 و173 كلم بالساعة على التوالي.

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