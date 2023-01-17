تخريج المشاركين في الدورات التدريبية للعمل بالمهن السياحية في البلقاء

الوكيل الاخباري - احتفلت مديرية سياحة محافظة البلقاء، اليوم الثلاثاء، بتخريج المشاركين في الدورات التدريبية للعمل في المهن السياحية والتي نظمتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني في محافظة البلقاء لتدريب وتأهيل أبناء المجتمع المحلي للعمل في القطاع السياحي.



وقال مدير سياحة البلقاء محمود عربيات، إن البرنامج التدريبي استهدف 80 شابا، جرى تدريبهم مجانا وتأمينهم ببدل المواصلات ومنحهم شهادات مزاولة تؤهلهم للدخول في سوق العمل السياحي.

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