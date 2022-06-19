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الأحد، 19-06-2022 11:15 م

تربية البادية الشمالية الغربية تنفذ مؤتمرا طلابيا مدرسيا

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الوكيل الاخباري - نفذت مديرية التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية اليوم الأحد، مؤتمراً طلابياً سياسياً مدرسيا بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب ومركز الحياة راصد بمشاركة 120 طالبا وطالبة، والذي عقد في مدرسة الرابية الثانوية للبنات.

وبين مدير التربية والتعليم الدكتور علي المزاودة أهمية التعاون بين وزارة التربية والتعليم والهيئة المستقلة للانتخاب وراصد في تنفيذ هذه المؤتمرات التي سيكون لها بالغ الأثر على الطلبة خصوصاً وأنهم سيكونون ناخبون جدد خلال الانتخابات القادمة.

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