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الإثنين، 22-05-2023 02:24 م

تربية الطيبة والوسطية تحتفل بقرب زفاف ولي العهد

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الوكيل الإخباري- احتفلت مدرسة زبدة الوسطية الأساسية للبنات التابعة إلى مديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية، اليوم الاثنين، بقرب زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

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ورفع مدير المديرية حمزة النجادات أسمى آيات التهاني والتبريكات لجلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، بهذه المناسبة السعيدة التي تتزامن مع احتفال الأردنيين بعيد الاستقلال.


من جهتها، قالت مديرة المدرسة الدكتورة أنوار بني يونس إن هذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع الأردنيين غمرت بالفرح والحبور قلوب أبناء الوطن الواحد، داعية الله أن يحفظ جلالة الملك وولي عهده ويديم عليهم الصحة والعافية.


وتضمنت فعاليات الاحتفال عجن الحناء التي تعد من عادات وتقاليد المجتمع الأردني، بالإضافة إلى معزوفات وأغان تراثية وشعبية.

 




 

 


 

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