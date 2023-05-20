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السبت، 20-05-2023 04:58 م

معرض للوسائل التعليمية بتربية الشونة الجنوبية

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الوكيل الإخباري- افتتحت مديرية التربية والتعليم للواء الشونة الجنوبية معرض الوسائل التعليمية، وأنشطة جسور التعلم في مدرسة الرامة الثانوية الشاملة للبنات.

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ويهدف المعرض، وفق مدير التربية خالد الرحاحلة، إلى تحقيق التكاملية بين أنشطة جسور التعلم والمنهاج وتحقيق التكامل بيم المواد الدراسية المختلفة، والمشاريع والمجسمات التي صممتها الطالبات وصولاً إلى خدمة العملية التعليمية.


واشتمل المعرض على وسائل تعليمية متنوعة، وتجارب علمية قدمت الطالبات خلالها عروضا لنماذج، ومجسمات ووسائل متعددة ومتنوعة في جميع التخصصات العلمية من خلال دور جسور التعلم في ترابط حزم الأنشطة التي توزعت على الطالبات في المدرسة، إضافة إلى ركن لإعادة التدوير والأعمال اليدوية، والتراث الشعبي والأشغال اليدوية،وعرض تقديمي لأنشطة الطالبات خلال العام الدراسي .


وقدم الرحاحلة شكره لمديرة المدرسة رائدة العدوان، والكادر الإداري والتدريسي على جهودهم المبذولة.

 




 

 


 

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