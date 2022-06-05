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الأحد، 05-06-2022 05:12 م

تربية المزار الجنوبي تفتتح معرضا لمشاريع تخرج طالبات الصف العاشر

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - افتتحت مديرية تربية لواء المزار الجنوبي، اليوم الأحد، في مدرسة بنات المزار الثانوية، معرضا لمشاريع تخرج طالبات الصف العاشر الأساسي في مادة الرياضيات.

وأقيم المعرض على شكل مصنع بأقسام مختلفة تحاكي تدرج عرض مفاهيم مهمة في النسب المثلثية لمراحلها المختلفة، وقصص نجاح متنوعة ورائدة في تقديم مادة الرياضيات، بحضور النائب الدكتور طالب الصرايرة وعضو هيئة التدريس في جامعة مؤتة الدكتورة وجدان الكركي، وعدد من مديري ومعلمي المدارس ومشرفين تربويين وأكاديميين.

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