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السبت، 12-08-2023 08:42 م

تربية لواء الجيزة تقلص ساعات الدوام ليوم غد الأحد

التربية


الوكيل الاخباري - قرر مدير التربية والتعليم للواء الجيزة أحمد المساعفة بالتنسيق مع الحكام الإداريين تقليص ساعات الدوام ليوم غدٍ الأحد نتيجة لارتفاع درجات الحرارة.

وقال المساعفة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت،إنه تقرر دوام الهيئتين التدريسية والإدارية ليصبح من الساعة 8 صباحاً ولغاية الساعة 12 ظهراً، في جميع مدارس لواء الجيزة، وذلك نظراً للظروف الجوية السائدة من إرتفاعٍ غير مسبوق على درجات الحرارة في المملكة.

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