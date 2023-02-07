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الثلاثاء، 07-02-2023 11:47 ص

ترحيل تسع عائلات إلى دور الإيواء في إربد

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الوكيل الإخباري- قال محافظ اربد رضوان العتوم إنه تم ترحيل تسع عائلات في الأغوار الشمالية إلى دور الإيواء المعدة مسبقا نتيجة مداهمة المياه لمنازلهم، كما تم ترحيل عائلة في لواء بني كنانة إلى بيت استأجرته البلدية لهذه الغاية.

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وتشهد محافظة اربد بألويتها التسعة تساقطا غزيرا للأمطار مصحوبا بالبرد على فترات، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه في العديد من الشوارع والطرق داخل وخارج المدينة.


وأوضح العتوم إن طريق "بشرى-الرمثا" ما زالت مغلقة أمام حركة المرور، إضافة إلى إغلاق طريق "المغير – الشجرة" المعروفة بطريق الوادي، نتيجة ارتفاع منسوب المياه لمستوى أعلى من منسوب العبارات في منتصف الطريق، مشيرا إلى أن إغلاق الطريق جاء احترازيا نتيجة تدفق المياه من سفوح الجبال التي يمر منها الطريق.


وبين أنه تم ترحيل عدد من أصحاب الخيم والمواشي الواقعة على مجاري السيول والأودية إلى مناطق أخرى أكثر أمانا، لافتا إلى أن غرفة العمليات الرئيسة في المحافظة تلقت عشرات الشكاوى المتعلقة بمداهمة مياه الأمطار لمنازل ومنشآت خاصة في مختلف مناطق المحافظة، إضافة إلى ارتفاع منسوب المياه في عدد من الشوارع الفرعية داخل المدينة، حيث أن فرق الطوارئ تعاملت معها بالسرعة والكفاءة المطلوبة.


ودعا العتوم المواطنين إلى التقيد بإجراءات السلامة العامة في مثل هذه الظروف وعدم الخروج دون داع.


 




 

 


 

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